Wetenschappers ontdekken planeet waar de regen er wel héél vreemd uitziet

Wetenschappers hebben een planeet ontdekt waar de temperatuurverschillen zo groot zijn dat er ijzer uit de hemel valt.

De planeet luistert naar de naam Wasp-76b en ligt op 390 lichtjaren afstand van de Aarde. Op het ene halfrond van de planeet is het permanent dag en lopen de temperaturen op tot 2.400 graden Celsius. Aan de andere kant van de planeet is het permanent nacht en is het 1.000 graden koeler.

Winden tot 18.000 km/u

De hoge temperaturen van de dagzijde zijn zo heet dat metalen op het oppervlak verdampen en in de atmosfeer terechtkomen. Het immense temperatuurverschil tussen de twee halfronden veroorzaakt krachtige winden tot 18.000 km/u die de ijzerdamp van de dagzijde naar de koelere nachtzijde transporteren.

IJzerregen

Daardoor regent het letterlijk ijzer aan de nachtzijde. “Je zou kunnen zeggen dat het ‘s avonds regenachtig is op deze planeet, maar het regent dan wel ijzer”, vertelt David Ehrenreich, hoogleraar aan de Universiteit van Genève die het onderzoek leidde.