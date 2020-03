Enorme asteroïde is op weg naar de Aarde: “Als hij onze planeet raakt, kan dat desastreuze gevolgen hebben”

Een gigantische asteroïde stormt op onze planeet af met 31.320 km/u. Volgens NASA is de kans heel klein dat hij de Aarde raakt, maar hij zal eind april wel langs ons planeet scheren.

NASA houdt een asteroïde nauwlettend in de gaten die op weg is naar onze planeet. De planetoïde heet 52768 (1998 OR2) en heeft een diameter van 4,1 kilometer. Hij stormt op ons af met 8,7 kilometer per seconde of 31.320 km/u. Volgens de berekeningen nadert hij onze planeet op 29 april.

Mogelijke gevolgen

De kans dat dergelijke asteroïde de Aarde raakt, is 1 op 50.000 en zo’n risico komt slechts één keer om de honderd jaar voor. Mocht de asteroïde van 4,1 kilometer in het slechtste geval inslaan op onze planeet, dan zou dat verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben. “Kleine asteroïden met een diameter van enkele meters branden op in de atmosfeer en veroorzaken weinig schade. Asteroïden van twintig meter groot – zoals degene die in 2013 insloeg in de Russische stad Tsjeljabinsk – kunnen leiden tot schokgolven die ramen doen breken en mensen kunnen verwonden. Objecten met een diameter van veertig meter – zoals die in 1908 in de Siberische stad Toengoeska – kunnen een volledige stad verwoesten of een tsunami veroorzaken. Asteroïden van meer dan een kilometer groot kunnen het einde van de mensheid betekenen”, vertelt specialist Bruce Betts aan Express UK.

Ter vergelijking: de asteroïde die wellicht het einde van de dinosaurussen betekende, was ongeveer tien kilometer groot.