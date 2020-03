Ellebogen en voeten schudden: zo verklein je het risico op een coronabesmetting

Nu het coronavirus in België een feit is, heb je misschien schrik om iemand een kus of hand te geven. In China hebben ze een creatieve en originele oplossing gevonden. Als je iemand tegen het lijf loopt die je kent, moet je voortaan elkaars voeten schudden.

In China hebben ze een oplossing gevonden om bij een begroeting geen risico op te lopen op een mogelijke coronabesmetting. In plaats van elkaars handen te schudden, moeten jullie jullie voet tegen elkaar tikken. Door met elkaars schoenen te zwaaien geef je geen potentiële bacteriën door.

Alternatieven

Naast het schudden van de voeten is ook elkaars ellebogen aantikken zeer populair. Op die manier vermijd je eveneens lichamelijk contact. Je kan ook kiezen voor een begroeting zonder enig lichamelijk contact. Zo kan je naar elkaar wuiven of van op afstand “Hallo” zeggen, maar je kan eveneens vooroverbuigen. Allemaal tips om het risico op een besmetting te verkleinen.