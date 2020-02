BIZAR. Tekort aan seksspeeltjes dreigt door coronavirus

Het coronavirus dreigt een schaarste te veroorzaken in seksspeeltjes die in China worden geproduceerd voor de Europees marktleider in online erotiek, EDC Retail.

Het productieproces in China ligt als gevolg van het rondwarende virus grotendeels stil. “De productie is maar een derde van wat het normaal is”, vertelt CEO Eric Idema.

Als het coronavirus blijft rondwaren ontstaat er in april een tekort, vreest het bedrijf. Zowel de productie van artikelen als vibrators, buttplugs en erotische spellen, alsook die van de verpakkingen stagneert. Daarnaast hebben de toeleveranciers problemen, omdat de Chinese handel grotendeels platligt. Een bedrijf waar siliconen worden gemaakt, draait bijvoorbeeld veel minder. China is het belangrijkste land ter wereld voor de productie van seksspeeltjes.

Speeltjes worden duurder

Seksspeeltjes worden per zeecontainers vervoerd, een reis van ongeveer zes weken. “Maar veel wordt er momenteel niet vervoerd”, weet Idema. Speeltjes snel via de lucht vervoeren om eventuele effecten te beperken, is geen optie. Luchtvracht is namelijk vijf keer duurder geworden door het coronavirus. Idema verwacht dat de schaarste de prijs van speeltjes sowieso zal opdrijven. Om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken heeft het bedrijf uit Veendam onlangs extra voorraden ingekocht bij leveranciers in Amerika en Europa.