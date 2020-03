Zo droog je zelf bloemen voor je eigen droogboeket

Een verse bos bloemen in huis doet het altijd goed en brengt de nodige portie natuur naar binnen. De laatste tijd wordt het zogenaamde droogboeket echter steeds populairder. Waar een vers boeket hooguit twee weken mooi blijft, kan je deze variant maanden-, zo niet jarenlang laten staan.

Wil je een droogboeket in huis halen, dan heb je dezer dagen keuze zat. Heel wat winkels en bloemisten bieden kant-en-klare boeketten aan, maar je kan ook een eigen versie samenstellen met individueel gedroogde bloemen. Het enige nadeel is dat zo’n droogboeket vaak niet bepaald goedkoop is. Gelukkig kan je ook makkelijk zelf aan de slag.

Selecteren

Wil je je eigen droogboeket plukken, dan is het eerst en vooral belangrijk om de juiste bloemen te kiezen. Niet alle bloemen zijn namelijk geschikt om te drogen. Drogere varianten zoals lavendel, rozen of decoratieve grassoorten zijn ideaal. Van opties als narcissen of lelies blijf je beter ver weg als je je tijd niet wil verspillen. Ook de kleur is echter van belang. Over het algemeen kan je alle kleuren bloemen wel gebruiken, maar denk eraan dat witte bloemblaadjes al snel bruin zullen verkleuren en dat ziet er meestal niet bepaald charmant uit.

Tijdens het uitkiezen van je bloemen is het ook belangrijk om te letten op de staat waarin die zich bevinden. Kies niet voor stelen die al bijna uitgebloeid zijn, maar verkies knoppen die bijna ontluiken of net begonnen zijn met bloeien. Op die manier verzeker je je ervan dat je stelen sterk genoeg zijn om gedroogd te worden en dat al die blaadjes niet binnen de kortste keren op de grond belanden.

Zo doe je het

Vervolgens is het tijd om aan het echte werk te beginnen. Bloemen drogen is niet moeilijk, maar een stappenplan is wel zo handig als je alles vlot wil laten verlopen.

Verzamel alle bloemen die je wil drogen en verwijder eventueel exemplaren die al beschadigd zijn. Verwijder te zware groene bladeren net onder het bloemhoofd, die kunnen er namelijk voor zorgen dat je stelen later breken. Bind kleinere bloemen in groepjes van vijf à zeven bij elkaar met een elastiekje. Grotere bloemen zoals rozen houd je beter gescheiden. Hang de bloemen nu ondersteboven aan een spijker of een draad in een droge, donkere, niet te koude ruimte. Goede ventilatie is belangrijk voor het droogproces, dus als je merkt dat je bloemen niet naar behoren drogen, kan je proberen om ze eens in een andere kamer te hangen. Check regelmatig, na twee à drie weken zou je boeket klaar moeten zijn. Als de bloemen knisperen, zijn ze droog en klaar om in een vaas te zetten. Wil je je boeket langer laten meegaan, dan kan je de gedroogde bloemen inspuiten met haarlak.

Et voilà, zo simpel is het! Wil je je eigen droogboeket maken, dan volstaat het dus om eens bij jou in de buurt te gaan wandelen en een mooie selectie bloemen te verzamelen. Let er wel op dat je alleen plukt waar dat ook toegelaten is.