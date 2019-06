Vijf bloemen die je met een gerust hart kan opeten

Als je de laatste tijd weleens buiten bent gekomen, heb je ongetwijfeld gemerkt dat de natuur in volle bloei staat. En dat is goed nieuws voor je culinaire creativiteit. Bloemen zijn immers niet alleen mooi om naar te kijken, maar kunnen ook een leuke toevoeging zijn aan je gerechten. Deze vijf doen het alleszins goed op je bord.

1. Vlierbloesem

Vlierbloesem is mooi om te zien, ruikt goddelijk en smaakt ook nog eens prima. Je kan er bovendien alle kanten mee op. Vlierbloesemsiroop ken je ongetwijfeld wel en is een heerlijk alternatief voor klassieke limonade. Maar je kan de bloemen ook simpelweg in een salade gooien. Ben je een beetje handig, dan druk je de bloesem in je pannenkoekenbeslag om een waar kunstwerkje te bekomen.

2. Oost-Indische kers







Wie deze plant in de tuin heeft staan, heeft ongetwijfeld al gemerkt dat ze groeit aan een sneltempo. Ideaal, want je kan zowel de bloemen als het blad verwerken in je salade. Vooral de bloemen hebben een komkommerachtige smaak en kunnen ook perfect dienen als garnering en extra smaaktoets in je cocktail.

3. Courgettebloemen

Weet je niet wat gedaan met je courgetteplant die duizend-en-een knoppen telt? Knip dan de bloemen op tijd af en gebruik ze als een luxegoed in de keuken. Je kan ze bijvoorbeeld vullen met geitenkaas en kruiden, waarna je ze licht frituurt. Maar ze zijn ook prima te gebruiken als pizzabeleg. Experimenteren mag!

4. Saliebloesem

Salie heeft een doordringende geur en smaak. Ook de bloemen herken je meteen, al zijn ze net wat subtieler dan de bladeren. Dankzij hun kenmerkende aroma lenen ze zich perfect voor een uitgesproken gerecht. Wat dacht je bijvoorbeeld van pesto? Of een lekker pittige vinaigrette met mosterd? Natuurlijk kan je ze, net zoals de meeste eetbare bloemen, ook gewoon in een salade verwerken.

5. Paardenbloemen

Maar al te vaak wordt dit kruid als onkruid afgedaan. Nochtans is de paardenbloem uitstekend te gebruiken in de keuken. De bladeren smaken ongeveer zoals rucola en geven een pittige toets aan je slaatje. De gele bloemblaadjes kan je gebruiken als een kleurrijke toets op je bord, maar je kan er ook jam of wijn van maken. Of wat dacht je van gefrituurde paardenbloemen? Laat deze plant dus in de toekomst lekker staan en geniet ervan!