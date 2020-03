Deze vijf producten steek je beter niet in de vriezer

De vriezer is een uitvinding waar we nog elke dag dankbaar om zijn. Niets zo makkelijk als een voorraadje gerechten invriezen voor dagen waarop je even geen zin hebt om in de keuken te staan. En zonder vriezer zou je ook geen pot ijs op voorraad kunnen hebben om je emotionele buien te stillen. Toch zijn er ook dingen die je beter niet invriest.

1. Eieren

Eieren en de diepvries zijn over het algemeen geen goede combinatie. Stop sowieso nooit een heel ei inclusief schaal in de vriezer, want het ei zal uitzetten en de schaal zal daardoor breken. Voor je het weet blijf je achter met een viezige ontploffing in je vriezer. Eiwitten kan je redelijk makkelijk invriezen – er verandert weinig aan de textuur. Dooiers zijn echter een ander verhaal. Door het bevriezings- en ontdooiingsproces krijgt de dooier een kneedbare textuur en dat is niet bepaald handig.

2. Pasta

We hebben het allemaal weleens geprobeerd: pasta invriezen. Helaas is het resultaat niet bepaald smakelijk. Je anders overheerlijke linguine of farfalle verandert na een verblijf in de vriezer in een plakkerig, slijmerig geheel. Kook je pasta dus gewoon op het moment dat je hem nodig hebt.

3. Sla en ander bladgroen

Het spreekt misschien voor zich, maar we willen het toch even gezegd hebben. Steek sla of verse kruiden nooit in de diepvriezer. Na het ontdooien zullen de ooit prachtig groene bladeren veranderen in een bruine, slijmerige massa. En dat ziet er niet alleen onsmakelijk uit, zo proeft het ook.

4. Gefrituurd voedsel

Hoewel je ongefrituurde frieten, kroketjes, snacks en andere ongezonde frituurhapjes wel in de vriezer bewaart, maak je beter nooit de fout om reeds gefrituurde etenswaren in te vriezen. Die verliezen namelijk al hun knapperigheid, waardoor er alleen een zompig, vettig restje overblijft. En daar doe je niemand een plezier mee.

5. Etenswaren die je al een ontdooid hebt

Dit is wellicht nog de belangrijkste regel als het aankomt op eten invriezen. Iets wat je ooit al hebt ingevroren en ontdooid, mag je nooit – we herhalen: NOOIT – opnieuw in de vriezer steken. Het risico bestaat namelijk dat er zo heel wat bacteriën vrijkomen en die wil je liever niet opeten. Zeker met vlees moet je hier extra goed op letten als je niet ziek wil worden.