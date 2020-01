Deze drie etenswaren warm je beter niet op in de microgolf

De microgolf is de beste vriend van veel niet zo bedreven keukenprins(ess)en en mensen met een drukke baan. Niets zo makkelijk als ’s avonds thuiskomen en een kant-en-klare maaltijd klaarmaken of restjes van de dag voordien opwarmen. Van bereide maaltijden geniet je best sowieso met mate, maar wist je dat ook restjes opwarmen niet altijd een goed idee is? Deze drie gerechten steek je beter niet in de microgolf.

1. Rijst

Wie weleens iets besteld bij een Chinees restaurant, weet dat er standaard een halve kilo rijst overblijft. Je wil natuurlijk liever geen voedsel verspillen en zet de restjes nadien dus in de frigo om ze de volgende dag weer op te warmen in de microgolf. Toch doe je dat voortaan beter niet. Volgens een recente studie die verscheen in het International Journal of Food Biology zou het opwarmen van rijst namelijk de ontwikkeling van de Bacillus cereus-bacterie bevorderen. En die zorgt dan weer voor eventuele misselijkheid en diarree.

2. Bewerkt vlees

Of het nu gaat om hamburgers of lekker sappige worstjes, veel van deze bereide vleesgerechten warm je beter niet opnieuw op in de microgolf. Vaak bevat het vlees namelijk bewaarstoffen die, wanneer ze opnieuw worden blootgesteld aan hoge temperaturen, schadelijk kunnen zijn voor je metabolisme.

3. Kip, paddenstoelen, eieren…

Het lijkt misschien onschuldig om deze voedingswaren op te warmen in de microgolf, maar niets is minder waar. Ten eerste heeft de textuur van je eten sterk te lijden onder het hele proces. Je kip wordt droog, paddenstoelen worden wel erg plastic-achtig en eiergerechten smaken plots brokkelig. Maar daar houdt het niet op. Wanneer je deze etenswaren in de microgolf steekt, worden ze ook een stuk moeilijker verteerbaar. Niemand houdt van maagklachten, dus bezint eer ge begint.