CHECK-IN. Dierenpark van Han-sur-Lesse: hoog en droog logeren tussen de wilde dieren

Als ouder doe je er liefst alles aan om je kroost een onvergetelijke kindertijd te bezorgen. Familietripjes maken daar deel van uit, maar kunnen weleens een uitdaging vormen. Er zijn nu eenmaal weinig bestemmingen die zowel jou als je kinderen weten te plezieren en twee weken vakantie nemen, zit er niet altijd in. Een weekendje weg vormt in dat geval de ideale uitkomst en daarvoor hoef je het niet te ver gaan zoeken. In het pittoreske Han-sur-Lesse, thuisstad van de welbekende grotten van Han, kan je namelijk een hoog verheven logeerpartijtje plannen.

Camille Van Puymbroeck

De grotten van Han zijn voor mij, en ik zal heus niet de enige zijn, onlosmakelijk verbonden met die ene chaotische klasuitstap tijdens de basisschool. Als ik mijn ogen sluit, zie ik nog steeds de zorgvuldig gemaakte rugzakjes en de onder de modder bedolven laarzen voor me. Maar die tijden liggen al lang achter ons.

Safari op z’n Europees

Tegenwoordig is het domein rond de grotten van Han het koninkrijk van dieren die duizenden jaren geleden heel Europa bevolkten. De tarpan, de oeros, de wilde kat, de wolf… Je kan ze hier allemaal spotten tijdens een safari in eigen land. Welke kinderen zouden daar nu zelf niet wild van worden? Helaas zijn veel van de dieren in het park tegenwoordig bedreigd of zelfs uitgestorven in het wild, wat het project des te waardevoller maakt.

De meeste mensen kiezen ervoor om het park gedurende een dag of enkele uren te bezoeken. Dat kan te voet of met de safaribus en is een bijzondere ervaring op zich, zeker met kinderen. Maar het kan nog beter. Het is namelijk mogelijk om in het park te overnachten. In een boomtent, balancerend boven de met bladeren bedekte grond en op slechts enkele meters van dieren die ooit meester waren van het Europese continent, geniet je van een familievriendelijk uitje. Al kan je er natuurlijk ook voor kiezen om gezellig met z’n tweeën de nacht in een van de Tree Tents door te brengen. Want hoewel de omgeving van de boomtenten een ware speeltuin is voor kinderen, vormen het prachtige uitzicht en de hoog verheven tent ook de perfecte achtergrond voor een weekendje weg met je geliefde.

Al zwevend wijntjes drinken

Om de hele ervaring naar behoren uit te testen betrok ik de tent met mijn lief én twee (geleende) kleuters. Dat is meteen ook de maximumbezetting van de boomtent. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar er zijn nu eenmaal limieten. De inrichting van de tent is basic maar degelijk – tijdens de zomermaanden hoef je zelf niets mee te brengen, in de lente en de herfst voorzie je best een extra slaapzak tegen de koude. Qua sanitair moet je het stellen met een droog toilet en een kom water, dus laat die uitpuilende toiletzak gerust thuis.

Ik was er op voorhand een beetje bang voor, maar gelukkig hoef je ’s avonds niet zelf je voedsel te verzamelen zoals onze voorouders dat vroeger wel deden. We worden getrakteerd op een heerlijke barbecue. Die moet je weliswaar zelf bereiden, maar alle ingrediënten zijn voorhanden en er is zelfs een dessertje voorzien. Helaas liet het weer het tijdens ons verblijf niet toe, maar als de weergoden wat vriendelijker gestemd zijn, kan je je gezellig rond het kampvuur scharen om te genieten van een lange (zomer)avond. Voor de volwassenen worden er bovendien bier, wijn en schuimwijn voorzien. Misschien wat veel als je met je kroost op pad bent, maar een leuk extraatje voor zij die er een romantische nacht van willen maken.

Kijk de kat uit de boom

’s Nachts werden we gevraagd om indien mogelijk in onze tent te blijven – plasnoodgevallen uitgezonderd uiteraard. In de stilte van de donkere uurtjes hebben de dieren het duidelijk naar hun zin, althans, dat leid ik af uit de vele geluiden die door de lucht schallen. Dat is misschien niet erg bevorderlijk voor de nachtrust, maar dat vergeet ik al snel wanneer ik ’s ochtends het zeil van mijn tent openrits. Ik word beloond met een zicht waar slechts weinig anderen van kunnen genieten. Zover het oog reikt zie je alleen bomen en wilde dieren uit een ver verleden. We hebben duidelijk geluk, want er staan zelfs oerossen te grazen – en hun behoefte te doen, dat moet ook gebeuren – op enkele meters van de tent.

Uiteraard is er ook aan het ontbijt gedacht, dat charmant geserveerd wordt in een rieten mand. Een groot voordeel aan ontbijten in een wildpark? Je kinderen zijn zo onder de indruk dat ze het tafereel met grote ogen en in stilte gadeslaan, zodat jij rustig kan wakker worden. Vervolgens neemt de ranger je mee op een wandeling doorheen het park. Het park is op dit uur nog niet open voor andere bezoekers en je hebt het rijk dus voor jou alleen. Bespioneer de bruine beren, kijk de wilde katten uit de boom en verbaas je over de angstaanjagende gieren. Na afloop kan je nog een uitgebreider bezoek brengen aan het park of de krochten van de aarde induiken tijdens een tour door de grotten. Na zo’n weekend slaap je gegarandeerd als een roos en je kroost is een onvergetelijke ervaring rijker. Win-win.

Praktisch

De Tree Tents kan je boeken tijdens weekends en Belgische feest- en schoolvakantiedagen van 4 april tot en met 7 november 2020. Volwassenen betalen 135 euro voor een verblijf, voor kinderen bedraagt de prijs 80 euro. In die prijs zijn een privéwandeling in de vallei van het Wildpark, een avondmaaltijd, overnachting in de Tree Tent, ontbijt en PassHan-ticket inbegrepen.

grotte-de-han.be