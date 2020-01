CHECK-IN. Dit zijn de reistrends voor 2020

Het jaar is nog maar pas begonnen, maar wij kunnen al niet wachten om nieuwe horizonten te ontdekken. Uit de 196 landen die onze wereldbol rijk is, is het lastig om onze volgende bestemming te kiezen. Gelukkig zette reisgids The Lonely Planet de reistrends van 2020 op een rijtje.

Janne Vandevelde

1. Bhutan

Bhutan is één van de weinige landen ter wereld die mooier worden met de jaren. Het koninkrijk is nu al het enige dat CO 2 -negatief is en belooft in 2020 volledig organisch te worden. Bhutan zet dus volop in op ‘high-value, low-impact’-toerisme. Wie dit Himalayaans paradijsje wil bezoeken, moet daarvoor wel diep in de buidel tasten. Per dag betaal je een toeristenbelasting van zo’n 225 euro. In ruil daarvoor wandel je langs schone bergpaden en word je wijzer in de boeddhistische kloosters.

Hoofdstad: Thimphu

Thimphu Oppervlakte: 17.364 km 2

17.364 km Munteenheid: Bhutaanse ngultrum

Bhutaanse ngultrum Nationaal gerecht: Ema Datshi, een pittige curry van chilipepers en kaas

2. Engeland

Laat de brexit jou niet tegenhouden. In 2020 trekken we massaal het Kanaal over naar het Verenigd Koninkrijk, en dan vooral naar Engeland. Hoewel je in dit regenachtige land waarschijnlijk geen strandbestemming zag, loont de Engelse kust dubbel en dik de moeite. Je waait lekker uit op een pier, vindt eeuwenoude fossielen tussen de kliffen en eet fish and chips. Dit jaar breidt het ‘English Coast Path’ verder uit, waardoor deze streek nog toegankelijker wordt. Eens klaar, zal dit 4.800 kilometer lange pad de hele kust omvatten.

Hoofdstad: Londen

Londen Oppervlakte: 130.395 km 2

130.395 km Munteenheid : Britse pond

: Britse pond Nationaal gerecht: Fish and chips, gefrituurde vis met frietjes

3. Noord-Macedonië

De Balkanlanden zitten in de lift en daar profiteert ook Noord-Macedonië van. Nu de plooien met buurland Griekenland lijken gladgestreken en het landje een nieuwe naam heeft, kan het toerisme zich volop ontwikkelen. Noord-Macedonië staat al bekend om zijn gastronomie, oude tradities en natuur, maar ook cultuurjunkies en avonturiers zullen voor de bijl gaan met de nieuwe vliegroutes. In een-twee-drie sta je aan het door Unesco beschermde meer van Ohrid en de High Scardus Trail, een tocht van 495 kilometer langs de meest spectaculaire bergtoppen van de regio.

Hoofdstad: Skopje

Skopje Oppervlakte: 25.713 km 2

25.713 km Munteenheid: Macedonische denar

Macedonische denar Nationaal gerecht: Tavče gravče, witte bonen, ui, puntpaprika’s, hete pepers en eventueel vlees

4. Aruba

Dit eiland in de Caraïbische zee doet menig zonneklopper dagdromen. Het broertje van Curaçao biedt echter meer dan zon, zee, strand en flamingo’s. In het zuiden van Aruba geniet het culturele centrum van San Nicolas, bekend als Sunrise City, van een kleurrijke en creatieve opleving. Internationale en lokale kunstenaars sieren er de straten en carnavalsgroepen vieren het hele jaar door. Even belangrijk zijn de ambitieuze inspanningen van het eiland op vlak van duurzaamheid. Aruba experimenteert volop met duurzame energie en werkt in 2020 aan een verbod op alle rifvernietigende zonnecrèmes. Bovendien hoef je geen talenknobbel te zijn om het eiland te bezoeken. De inwoners spreken gewoon Nederlands!

Hoofdstad: Oranjestad

Oranjestad Oppervlakte: 178,9 km 2

178,9 km Munteenheid: Arubaanse florin

Arubaanse florin Nationaal gerecht: Kip Pilav, kip met rijst en perzik

5. Eswatini

Klein, maar fijn. Eswatini, het vroegere Swaziland, is een van de meest onderschatte bestemmingen van Afrika. Een nieuwe internationale luchthaven en betere wegen zullen daar snel verandering in brengen. De gevarieerde landschappen in de parken en reservaten doen je van de ene verbazing in de andere vallen, of je nu fan bent van ziplining, wandelen, rafting, ambachtelijke markten of verbluffende neushoorns en zebra’s. Van deze bestemming kom je thuis met een glimlach.