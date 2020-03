NASA rekruteert nu nieuwe astronauten

NASA wil tegen 2024 opnieuw een man of vrouw naar de maan sturen. Deze nieuwe lichting astronauten zouden ook tegen 2035 Mars moeten bereiken. Dat vertelt NASA aan CNN. De vacature is geopend tot en met midden volgend jaar.

De maan en Mars bezoeken, dat is het doel van NASA de komende tien jaar. Het Amerikaanse agentschap voor ruimtevaart gaat op zoek naar nieuwe rekruten om deze missie te voltooien. “We zijn nog nooit zo dichtbij de terugkeer naar de maan geweest sinds het Apollo-programma”, zegt NASA administrator Jim Bridenstine. “We willen de eerste man en vrouw naar de zuidpool van de maan sturen tegen 2024. Daarna volgt Mars.”

De rekruten moeten een Amerikaanse burger zijn en een diploma in geavanceerde wetenschap, wiskunde, bouwkunde of technologie hebben. Ook zijn twee jaar professionele ervaring en minstens 1.000 vlieguren met een jet-vliegtuig vereist.

11 van de 18.300

De laatste keer dat NASA kandidaten rekruteerde, in 2015, kregen ze 18.300 aanvragen. Van dat gigantische aantal werden er elf geselecteerd. “Een astronaut worden is niet gemakkelijk omdat een astronaut zijn niet gemakkelijk is”, vertelt director of flight operations Steve Koerner. “Kandidaten die zich aanbieden zullen het opnemen tegen duizenden anderen met dezelfde droom. Maar tussen al die personen zitten de volgende astronauten en we kijken ernaar uit jullie te ontmoeten”, aldus Koerner.

Sinds 1960 zijn er door NASA 350 mensen opgeleid tot astronaut en op dit moment zijn er 48 actief. Volgens het agentschap zou de nieuwe lichting naar het International Space Station (ISS) gestuurd worden om zich voor te bereiden om de ruimte verder te ontdekken. Of ze worden via een ruimtevaartuig naar Gateway gestuurd, een nieuw ruimteschip dat in een baan rond de maan draait. Al deze voorbereidende stappen zullen hopelijk helpen om mensen tegen 2035 naar Mars te sturen. De nieuwe kandidaten worden midden 2021 gekozen.