NASA zoekt ontwerpen voor de Venus Rover en looft 15.000 dollar uit

NASA wil de oppervlakte van de planeet Venus onderzoeken. Een uiterst moeilijke opdracht waar nog niemand in geslaagd is. Daarom organiseert het ruimteagentschap een wedstrijd: creeër technologie voor de nieuwe rover, een robot die zelfstandig informatie vergaard, en win 15.000 dollar.

NASA wil na Mars nu ook een rover naar het oppervlak van Venus sturen. Niet gemakkelijk als je weet dat de temperatuur er 450 graden Celsius bedraagt en de oppervlaktedruk 90 keer die van de aarde is. “De atmosfeer en temperatuur van Venus kan lood in een plas veranderen en gemakkelijk een onderzeeër verpletteren,” aldus NASA.

Het ruimteagentschap doet nu een oproep aan de hele wereld: help ons met het maken van een sensor voor de rover. Die sensor moet ervoor zorgen dat de robot niet tegen rotsblokken rijdt en moeilijk terrein vermijdt. Ze noemen de uitdaging: ‘Exploring Hell: Avoiding Obstacles on a Clockwork Rover’. Iedereen mag zijn of haar ideeën sturen, het maakt niet uit of je een technische opleiding hebt gehad of niet. De winnaar krijgt 15.000 dollar (13.840 euro), de tweede plaats 10.000 dollar (9.245 euro) en de derde 5.000 dollar (4.622 euro).

“De moeilijkheid hier is dat de sensor niet mag vertrouwen op elektronische systemen. De nieuwste elektronica faalt momenteel bij 121 graden Celsius en is op Venus dus niets waard. Daarom vragen we aan heel de wereld om een oplossing te zoeken voor ons probleem”, vertelt NASA.

Waarom Venus ?

“Venus en aarde zijn zeer vergelijkbare planeten, bijna broer en zus. Maar op een moment is Venus veranderd in de onhergbergzame planeet die we nu kennen,” zegt Jonathan Sauder, hoofd van het Venus Rover-project, aan CNN. “Het onderzoeken en bestuderen van Venus kan ons helpen om onze eigen planeet beter te begrijpen.”

“NASA erkent dat goede ideeën van overal kunnen komen en dat wedstrijden een goede manier zijn om mensen te engageren. Op deze manier maken we ruimteonderzoek mogelijk voor iedereen,” aldus Ryon Stewart van het NASA Tournament Lab.