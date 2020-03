“Voorlopig geen secundaire besmettingen”

Er zijn zes nieuwe besmettingen met het coronavirus in België vastgesteld. Daarmee komt het totale aantal in ons land op acht gevallen, waarbij de eerste patiënt al genezen is. Alle nieuwe besmettingen betreffen mensen die teruggekeerd zijn uit Noord-Italië.

«Drie van hen komen uit hetzelfde gezin», lichtte minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld, foto) toe. De meesten zijn ook niet heel erg ziek, maar ik vraag toch om de privacy van die mensen te respecteren en niet op die mensen te jagen. Sommigen zijn thuis, anderen zijn in het ziekenhuis. Er is sowieso opvolging.»

Van de zes nieuwe patiënten zijn er vijf afkomstig uit Vlaanderen en één uit Brussel.

Cruciale week

«De meesten hebben zich spontaan gemeld bij het ziekenhuis omdat ze uit het risicogebied komen, en proactief een test aangevraagd», aldus De Block. «Er zijn honderden testen gebeurd, dan is het ergens wel logisch dat er zes positieve gevallen zijn. We hadden op voorhand gezegd dat dit een cruciale week zou zijn, nu de mensen terugkeren uit vakantie.»

Overuren

Het Agentschap Zorg en Gezondheid draait intussen overuren om de uitbraak het hoofd te bieden. «Onze hoofdprioriteit is nu om alle contacten in kaart te brengen van de coronapatiënten. Verder is het wachten op nieuwe patiënten. Maar tot dusver gebeurde er geen enkele besmetting in Vlaanderen zelf, of toch niet dat we weten.»

Het aantal dodelijke slachtoffers is wereldwijd opgelopen tot meer dan 3.000.