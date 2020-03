Coronavirus: overheid roept op tot waakzaamheid

Het kernkabinet heeft een stand van zaken opgemaakt over de verspreiding van het virus Covid-19 nu er in ons land een tweede Belg is besmet met het coronavirus. Minister van Gezondheid Maggie De Block (Open Vld) roept op tot waakzaamheid maar ook tot kalmte.

De tweede landgenoot die met het coronavirus is besmet, keerde op 26 februari terug uit Frankrijk. De vrouw verbleef er in een regio in het noorden van het land waar ook enkele besmettingen zijn vastgesteld. Ze wordt opgevolgd in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar bevindt zich in een «goede algemene toestand», gezien de omstandigheden.

Griepvirus

Ondertussen heeft het kernkabinet alle maatregelen overlopen die gepland zijn mocht het virus in grotere getale verspreiden. «Het was een grondige oefening», aldus minister De Block.

Voorts roept de minister ook op tot kalmte. «We hebben allerlei scenario’s, afhankelijk van de hoeveelheid patiënten. Het is een griepvirus, dat later een gewone griep zal worden. We moeten geen disproportionele maatregelen nemen. We moeten de emotie loskoppelen van het wetenschappelijke. We kunnen het aan», aldus de minister.

Sociaaleconomische aspect

Het kabinet van premier Sophie Wilmès benadrukt dat de regering ook bijzondere aandacht besteedt aan het sociaaleconomische aspect van de epidemie. Het is immers niet uitgesloten dat die economische gevolgen zal hebben.

De premier bevestigt voorts dat ons land ingeschreven is in een Europese openbare aanbesteding van mondmaskers. België plaatst bovendien zelf ook specifieke bestellingen. Het dragen van mondmaskers is overigens bij voorrang voorbehouden aan gezondheidswerkers en besmette mensen.