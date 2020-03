Een tweede Belg is besmet met het coronavirus

Er is een tweede besmetting met het nieuwe coronavirus Covid-19 vastgesteld in ons land. Dat meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Later op de dag volgt een persconferentie. Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke zal aanwezig zijn.

In de namiddag komt de regering ook bijeen om een stand van zaken op te maken. Ook Tom Auwers, de voorzitter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, zal aan de vergadering deelnemen.

Luchthaven Charleroi neemt maatregelen

De luchthaven van Charleroi neemt alvast extra maatregelen nadat is vernomen dat de eerste Luxemburgse patiënt die mogelijk besmet is met het coronavirus de Waalse luchthaven is gepasseerd. In Spanje is een vrouw uit Navarra die besmet raakte met het virus opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw was afgelopen week enkele dagen in België en haar toestand is ernstig.

De FOD Volksgezondheid verstrekt informatie via www.info-coronavirus.be. Er is ook een callcenter waar je terechtkan met je vragen (0800/14689).