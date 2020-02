Vrouw die stierf aan harddrugs in wijn werkte bij FOD Financiën

De 41 jarige vrouw die eind vorig jaar overleed nadat ze dronk van rode wijn waaraan een dodelijke hoeveelheid harddrugs was toegevoegd, werkte bij de FOD Financiën. Dat meldt Het Laatste Nieuws en de FOD bevestigt het nieuws. De vrouw werkte bij de Fin Shop die onder meer in beslag genomen goederen weer doorverkoopt.

Het slachtoffer werd onwel op 17 december vorig jaar. Een getuige zei dat ze maar één slok had genomen van de fles rode wijn. De vrouw stierf vijf dagen later in het ziekenhuis. Uit het bloedonderzoek bleek dat ze een mix van MDMA en MDA in haar lichaam had, hoewel er geen verband leek te zijn tussen de vrouw en harddrugs. Onderzoekers gaan ervan uit dat de fles buiten haar weten werd gemanipuleerd. Zo was de originele kurk vervangen door een andere.

Oproep

Het Antwerpse parket lanceerde woensdag een oproep om uit te kijken naar soortgelijke flessen wijn. Ze gaat momenteel wel niet in op theorieën over waar de gemanipuleerde fles vandaan kwam. De vrouw was actief bij de Fin Shop van de FOD Financiën. Daarom werd er gedacht dat ze fles daar had meegenomen. Maar de regels zijn verstrengd sinds een man in 2017 een fles wijn met drugs in had gekocht uit de winkel.

“Sinds dat voorval verkopen we geen etenswaren en dranken meer aan particulieren”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. “We verkopen alleen nog grote loten aan opkopers en pas nadat er de nodige testen op uitgevoerd zijn door het labo van de douane. Het is ook niet zo dat ons personeel zo maar in beslag genomen zaken kan meenemen naar huis.”