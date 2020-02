Slok van bong drugsverslaafde moeder heeft tragische gevolgen voor 5-jarige

Een vijfjarig meisje uit het Amerikaanse Colorado is overleden aan een acute methamfetamine-vergiftiging nadat ze had gedronken van haar moeders bong. Ze werd drie uur lang aan haar lot overgelaten terwijl ze “monsters en demonen” zag.

Volgens de documenten van de rechtzaak, die door The Mercury News bemachtigd werden, was de vijfjarige Sophia Larson op de bewuste dag begin december vorig jaar rond 22 u 30 gaan slapen. Even later werd het kind wakker omdat ze dorst had. Toen ze een flesje zag staan met een beetje water erin, besloot ze daarmee haar dorst te lessen. De moeder en haar twee neven zagen het gebeuren en beseften dat ze het flesje met water eerder die dag hadden gebruikt als bong – een waterpijp waarmee drugs kunnen worden geïnhaleerd – om methamfetamine (‘crystal meth’) mee te roken. Ze waren tijdens het druggebruik op weg om Sophia op te halen van school, maar beweren te zijn gestopt toen Sophia in de wagen stapte. De moeder had net haar job verloren vanwege een positieve drugtest.

Bidden en Bijbel lezen

Sophia spuwde een deel van het met drugs besmette water uit, waarna ze “jakkes” zei. Haar moeder en diens neven zagen echter weinig graten in de levensgevaarlijke slok. Een van de neven vertelde dat toen het kind van zijn zus perongeluk crystal meth had ingenomen, ze ook gewoon hadden gewacht “tot hij kalmeerde”. Terwijl het meisje hevig hallucineerde, bidde het gezelschap en lazen ze voor uit de Bijbel. Volgens het rapport zou een van de volwassenen een passage hebben voorgelezen over “een boze geest uit het lichaam van een jongen weghalen”. Toen het kind flauwviel, brachten de moeder en de neven haar naar een ander appartement, waar ze haar zuurstof door een buisje toedienden. Ze probeerden haar tevens melk toe te dienen en haar in een deken te wikkelen om haar beter te maken. De vrouw zou de ambulance niet durven te bellen omdat ze bang was om het hoederecht, wat ze deelde met haar ex-man, te verliezen.

Kindermisbruik

Na drie uur zonder adequate medische hulp werden de drugs Sophia te veel. Terwijl haar familieleden nog steeds aan het bidden waren, stopte ze met ademen. Ze werd dan toch naar het ziekenhuis overgebracht, maar alle hulp kwam al te laat. Sophia had een “zeer, zeer hoge dosis” methamfetamine in het bloed en stierf door vergiftiging, aldus het rapport van de rechtszaak. De moeder en haar twee neven werden gearresteerd en beschuldigd met kindermisbruik met gevolg van de dood, het bezit van een gecontroleerde substantie en roekeloos gedrag. Bij de huiszoeking vond de politie naast verschillende bongs en kleinere drugspijpjes ook zakjes gevuld met wit poeder.