VIDEO. Hartverwarmend: ziekenhuispersoneel danst ballet om genezing van coronapatiënten te vieren

Een hartverwarmende video waarin twee leden van de medische staf voor een ziekenhuis in de Chinese provincie Anhui een synchroon balletdansje opvoeren is viraal gegaan op sociale media.

De video werd gedeeld op Twitter door People’s Daily. Zes coronapatiënten die in het ziekenhuis in kwestie lagen werden genezen verklaard, waarna het personeel zijn geluk niet op kon. Het filmpje werd op Twitter alleen al 38000 keer bekeken.

#HeartwarmingMoments: Two medical workers dance ballet in front of a hospital in E China’s Anhui to celebrate the recovery of six more #COVID19 patients. pic.twitter.com/p27njb7evk

— People’s Daily, China (@PDChina) February 25, 2020