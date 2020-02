Dit gebeurt er als het coronavirus België bereikt

Het heeft geen enkele zin om te beginnen panikeren over de eventuele verspreiding van het coronavirus in ons land. Dat benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De minister wijst er op dat de autoriteiten de situatie permanent monitoren. Maar een gewaarschuwd man is er twee waard en daarom zette Het Nieuwsblad al wat stappen op een rijtje.

Er heerst wat paniek in Europa nadat de dodentol in Italië blijft oplopen door het coronavirus. Tot nu toe zijn al 7 mensen bezweken aan het virus. Maar ondertussen zitten ook een duizendtal toeristen vast in een hotel in Tenerife, waaronder 110 Belgische reizigers die via TUI hun vakantie hadden geboekt. De zonnekloppers moesten in quarantaine nadat een van de hotelgasten, een Italiaanse arts, positief had getest op het virus. Het virus komt dus steeds dichterbij. Wat staat ons te wachten? Volgens experts ligt het draaiboek al klaar.

Fase 1: waakzaam

We zitten momenteel in deze fase. Dat zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid aan Het Nieuwsblad. “Het gaat er nu om de pandemie te beheren. We bewaken het grondgebied met de bedoeling het virus op te sporen zodra het de grens oversteekt. Alle beschikbare informatie spelen we door aan alle artsen, van de universitaire ziekenhuizen tot de huisarts in de verste uithoek van het land. Zij hebben bijvoorbeeld al drie keer een verbeterde en aangepaste procedure gekregen, met up-to-date info over de symptomen, toevoeging van verdachte landen, enzovoort.”

Fase 2: Besmetting in België

“Eenmaal een besmettingshaard ook in ons land is vastgesteld, wordt het zaak de verspreiding zo snel mogelijk te stoppen, door de besmette personen op te sporen, af te zonderen en te verzorgen, en tegelijk op te lijsten met wie ze contact hebben gehad: familie, medepassagiers op de trein, collega’s in een kantoor…”,aldus Eyckmans. “Ook die mensen moeten worden opgevolgd. Zij krijgen dan het advies thuis te blijven en meermaals hun koorts te meten.”

Fase 3: het virus is niet te stoppen

De impact van het virus moet in deze fase zo veel mogelijk verminderd worden. “Prioriteit is dan om alle slachtoffers optimaal op te vangen en te behandelen, thuis of in het ziekenhuis”, zegt Eyckmans. Dan moeten we zo veel mogelijk ziekenhuisbedden vrijmaken. Elk ziekenhuis heeft daar een eigen noodplan voor: sommige kiezen voor een tijdelijke opnamestop, andere spreiden hun patiënten over ziekenhuizen in de buurt of stellen niet-dringende ingrepen uit.”

Mocht het virus niet meer te stoppen zijn, dan kunnen de minister van Volksgezondheid en de regering in deze fase beslissen, op aangeven van de wetenschappers, om grote bijeenkomsten af te gelasten, maar ook om scholen en musea te sluiten. In het ergste geval kunnen dorpen of steden zelfs in lockdown gaan. De politie of het leger worden daarvoor wellicht ingeschakeld. Maar ook de provinciegouverneurs mogen niet over het hoofd gezien worden: zij beschikken over nood- en interventieplannen en coördineren onder meer de samenwerking tussen de hulpdiensten. Al kan viroloog Marc Van Ranst ons nog geruststellen: “Zo ver zijn we nog lang niet.”