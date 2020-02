CORONAVIRUS. Geen volle baard, wel walrussnor: deze baardstijlen zijn veilig bij het dragen van een mondmasker

De Amerikaanse Centra voor Ziektebestrijding en Preventie hebben een afbeelding verspreid waarop te zien is welke baardstijlen gepast zijn voor het dragen van een mondmasker ter bescherming van het coronavirus – en welke niet. Gezichtsbeharing zou er immers voor kunnen zorgen dat het masker niet goed aansluit rond de mond.

Al die willen te China varen, moeten geen mannen met baarden zijn. De visuele tabel maakt immers vooral duidelijk dat alle baarden of snorren die niet volledig onder het mondmasker passen niet veilig zijn. Een volle baard – in alle stijlen en maten – is dus nooit goed, maar ook een stoppelbaard is niet aangeraden. Een hitlersnor (in de afbeelding ‘tandenborstelsnor’ genoemd) of ‘Zorro-snor’ kan dan weer wel, maar in een ‘Dali-snor’ of ‘kingordijn’ zet je best het scheermes. Andere baard- en snorstijlen kunnen wel, maar vereisen waakzaamheid: een sik mag bijvoorbeeld niet zo lang zijn dat die onder het mondmasker uitkomt.

Luchtdicht

Reden voor het advies is dat het mondmasker door de gezichtsbeharing dan niet goed aansluit rond de mond, waardoor er geen luchtdicht zegel wordt gevormd. De potentieel met het virus besmette lucht kan dan gewoon onder het mondmasker binnendringen en maakt van de bescherming een nutteloos accessoire. Bij mondmaskers met een ventiel om uit te ademen zou het gezichtshaar tevens de werking van het ventiel kunnen verstoren.

Ander design

Volgens The Sun zouden verschillende Britse ziekenhuizen hun personeel ook via e-mail hebben verzoekt hun baard af te scheren. “We begrijpen dat dit voor sommigen een grote vraag is, gezien de hedendaagse populariteit van baarden”, staat in de e-mail te lezen. Enkel voor baarden vanwege religieuze overtuigingen wordt een uitzondering gemaakt. Voor wie weigert zijn gezichtsbeharing aan te passen, zouden er wel mondmaskers met een ander design beschikbaar zijn.