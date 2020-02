Maria Sharapova zet een punt achter haar carrière

Tennisster Maria Sharapova hangt haar tennisracket definitief aan de haak. De 32-jarige Russin kende doorheen haar carrière veel hoogtepunten, maar ook diepte dalen. In totaal won ze vijf grand slams. In maart 2016 werd de voormalige nummer 1 van de wereld betrapt op dopinggebruik.

Maria Sharapova stopt, op 32-jarige leeftijd, met tennissen. Dat heeft ze tijdens een interview met Vanity Fair bekendgemaakt. In totaal won ze vijf grand slams. Ze was twee keer de sterkste in Parijs op Roland Garros (2012 en 2014) en won één keer Wimbledon (2004), één keer US Open (2006) en één maal Australian Open (2008). Door in 2012 voor het eerst Roland Garros op haar naam te schrijven werd ze de tiende speelster die de vier grote toernooien wist te winnen. Gedurende 21 weken stond de ex-tennisster op nummer 1 in de wereldranglijst.

Dieptepunt

In maart 2016 werd de toen 28-jarige Russin betrapt op dopinggebruik. Ze gebruikte al tien jaar lang meldonium, een medicijn dat hartproblemen bestrijdt. Het was pas in januari 2016 dat het medicijn op de lijst met de verboden producten kwam te staan. Sharapova zei zelf niet op de hoogte te zijn geweest van de aanpassing. Oorspronkelijk kreeg ze een straf van twee jaar, maar daar ging ze niet mee akkoord. Uiteindelijk moest ze slechts 15 maanden aan de zijkant staan.

In april 2017 maakt Sharapova haar comeback in Stuttgart, maar ze geraakte nooit meer aan de top. Ze kende de ene blessure na de andere, vooral haar schouder was de grote spelbreker. Vandaag heeft ze laten weten definitief te stoppen met tennissen. Op 21 januari 2020 speelde ze haar laatste wedstrijd op de Australian Open tegen Donna Vekić.