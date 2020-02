VIDEO. Walvis gered uit illegale netten voor de kust van Mexico

Voor de kust van Mexico is een bultrugwalvis gered die was vastgeraakt in illegale visnetten. Reddingswerkers konden na enkele uren het dier bevrijden. Het zeezoogdier zou enkele oppervlakkige verwondingen opgelopen hebben, maar kon zonder al te grote problemen verder zwemmen.

Reddingswerkers hebben een bultrug kunnen bevrijden die was vastgeraakt in een visnet. De walvis zwom voor de kust van Mexico tijdens hun jaarlijkse migratie. Door de illegale netten kon het dier niet meer naar de diepte duiken. Activisten aan boord van de ‘Sea Shepherd’ zagen het dier in nood en kwamen meteen in actie. Na enkele uren kon het dertien meter lange beest bevrijd worden en met oppervlakkige verwondingen zette de bultrug zijn reis voort.