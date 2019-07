Canada neemt nieuwe maatregelen om walvis te beschermen

De Canadese regering heeft maandag een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om de noordkaper, een walvis in Atlantische Oceaan en een bedreigde diersoort, te beschermen. De maatregelen komen er na de dood van zes noordkapers begin juni in de Saint Lawrencebaai. Minstens drie van die overlijdens zijn te wijten aan botsingen met schepen, verklaarde Marc Garneau, de Canadese minister van Transport.

De nieuwe maatregelen gaan dinsdag van kracht. Zo wordt onder meer de zone in de Saint Lawrencebaai uitgebreid waar schepen tijdens de maanden wanneer noordkapers aanwezig zijn niet sneller dan 10 knopen (19 kilometer per uur) mogen varen.

Deze maatregelen komen bovenop de recente versterking van de luchtbewaking van de ministeries van Transport en Visserij en Oceanen. Er zullen 24 controlevluchten per week plaatsvinden in plaats van 7, als het weer dat toelaat ten minste.

Volgens schattingen van de Canadese regering zijn er wereldwijd nog 400 noordkapers.

Bron: Belga