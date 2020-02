BIZAR. Man springt uit ziekenwagen en dan gebeurt DIT

In Californië is een man op een opmerkelijke manier om het leven gekomen. De 23-jarige man overleed nadat hij uit een ziekenwagen was gesprongen.

Ondanks de klap kon de man nog rechtstaan, maar toen hij de rijstroken wou oversteken, werd hij alsnog aangereden door een BMW. De vrouw die de wagen bestuurde, belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat, de man stierf ter plaatse.

Brancard

Volgens de politie kampte de twintiger met psychische problemen en verbleef hij in een instelling in de kustplaats Oceanside. Met de ziekenwagen werd hij overgebracht naar een groter ziekenhuis vlakbij San Diego. Helaas kon de man, die vast was gebonden aan een brancard, zich loswrikken. Vervolgens duwde hij de verpleger aan de kant zodat hij de achterdeur kon openen.