BIZAR. Karper veroorzaakt verkeersongeval in Tsjechië

Een karper heeft voor heel wat commotie gezorgd in Tsjechië. Een bestuurster raakte namelijk zwaargewond nadat de vis op haar schoot was gesprongen. De vrouw schrok zo erg dat ze de controle over haar stuur verloor en tegen een betonnen mast botste.

De vrouw had nochtans goed nagedacht over hoe ze de karper wou vervoeren. Ze had het dier in een kunststoffen bakje gestoken en had er een plastic zakje omheen gedaan. Tijdens de autorit stond het bakje op de passagiersstoel, maar op een gegeven moment begon de karper zo hevig te spartelen dat het kon ontsnappen en op de schoot van de vrouw terechtkwam.

In Tsjechië staat tijdens het kerstmenu geen gourmet of kalkoen op het menu, wel karper.