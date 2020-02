BIZAR. Danspaal breekt af tijdens stripact met dramatische gevolgen

In Engeland is een avondje uit in de stripclub anders uitgedraaid voor de stripper in kwestie en een bejaarde toeschouwster. De danspaal scheurde plots uit het plafond en kwam in het publiek terecht.

De 32-jarige stripper Lewis Riches doet vaak paaldansacts op vrijgezellenfeestjes. Het enige geschreeuw dat daar te horen valt, is meestal dat van de enthousiaste vrouwen – of mannen – bij het aanzien van Lewis’ afgetrainde lijf (hieronder te zien) en sensuele moves, maar dit keer had het geschreeuw een andere inslag. Toen tijdens een act zaterdagavond in de For Your Eyes Only Club in Londen de paal plots afbrak, dook de stripper met zijn volle gewicht én de 6 meter lange paal in het publiek. Daarbij werd ook een 75-jarige vrouw, die aanwezig was op het vrijgezellenfeest van haar kleindochter, op de grond gesmakt.

“Ze leken wel dood”

Een getuige vertelde aan The Sun dat zowel de oma als de stripper onbeweeglijk op de grond lagen. “Het was verschrikkelijk, ze zagen er beiden dood uit. Velen in het publiek waren in tranen en in shocktoestand”, aldus de aanwezige. “De bejaarde vrouw stond op de tweede rij en werd op het hoofd geraakt toen de stripper op de paal sprong en die afbrak.” Gelukkig was de toestand van de vrouw noch Lewis levensbedreigend, al waren de gevolgen ook niet min. De vrouw werd met op een draagberry en met een nekbrace naar het ziekenhuis gebracht met een hoofdwonde en een hersenschudding. Stripper en vader van twee Lewis brak zijn been op twee plaatsen, moest geopereerd worden en is zes maanden buiten strijd. Lewis is van plan om de 75-jarige vrouw, die in hetzelfde ziekenhuis ligt, een boeket bloemen te sturen.

Dreamboys, de mannelijke strippersorganisatie waarvoor Lewis werkt, overweegt om juridische stappen te ondernemen tegen de club.