BIZAR. Bejaarde dame nodigt stripper uit in rusthuis

In een rusthuis zijn de gemiddelde activiteiten niet veel spannender dan een cursusje breien, Rummikuppen of meezingen met oude hitjes. Dat is buiten een bejaardentehuis in Engeland gerekend. Daar heeft immers een stripper een bezoekje gebracht.

De 89-jarige Joan wilde héél graag dat er een knappe man met “een brede borst en grote biceps” langs zou komen. Hoe kun je die wens van een 89-jarige vrouw weigeren?

Joan en haar vriendin Pauline waren dan ook zeer in hun nopjes met de stripper, die verkleed als brandweerman langskwam in het verzorgingstehuis Glastonbury Court, in de Engelse stad Bury Saint Edmund. De stripper in kwestie hield zich niet in en trakteerde de oudjes op een lapdance, die de dames giechelend ontvingen.

Opnieuw jong

“Ik vond hem echt geweldig”, vertelde Joan aan Care UK. Ik hoop eigenlijk dat hij iedere dag langskomt. Ik voelde me weer even jong en genoot van iedere seconde.”

“De meeste mensen denken bij een verzorgingstehuis gelijk aan oudjes die tv kijken en breien. Hier proberen we mensen te helpen om het leven te leiden zoals zij dat willen. Daar stellen we geen limieten aan, zodat iedere dag leuk kan zijn”, laat Sharlene Van Tonder, manager van het verzorgingstehuis, weten. Ze moet wel toegeven dat er niet vaker van dit soort bezoekjes zijn. “Als ik kijk naar de respons, was hij wel de meest populaire bezoeker.”

Bron: Metro Nederland