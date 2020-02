Met deze vegan zeep verdwijnt je acne als sneeuw voor de zon

Heel wat onder ons kunnen ervan meespreken: acne is geen pretje. Of je er nu mee geconfronteerd wordt tijdens je tienerjaren of op latere leeftijd, je wil er liefst zo snel mogelijk van af. Als het kan vandaag nog. Er zijn ontelbare producten op de markt die beweren komaf te maken met acne, maar als we het internet mogen geloven is er een nieuw wondermiddel.

Sommigen kiezen voor toners, anderen voor een crème, sommigen voor supplementen en nog anderen voor peelings. Maar als je alles al geprobeerd hebt en niets lijkt te werken zou dit weleens je lucky day kunnen zijn.

Cleansing Bar

De Cleansing Bar van Carbon Theory gaat al een tijdje viral op het wereldwijde web. De zeep, die volledig vegan is en houtskool, tea tree en shea butter bevat, zou je acne als geen ander product bestrijden. Aanhangers delen massaal voor en na-foto’s op sociale media en toegegeven, het resultaat mag er wezen. Ben je dus nog op zoek naar een acne-bestrijdend product en ben je de wanhoop nabij? Dan zou dit weleens je redding kunnen betekenen. Je kan de zeep onder andere hier bestellen.