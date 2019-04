Zo bestrijd je acne in de zomer

Onze huid en warm zomerweer, het blijft een haat-liefdeverhouding. Voor velen zorgt de zon niet voor een bruine, maar wel voor een rode huid bedekt met puistjes. Gelukkig sta je er niet helemaal hulpeloos tegenover.

Korte shortjes en jurkjes met een uitgesneden rug. In de zomer kiezen we graag voor kleding die wat meer huid toont dan gewoonlijk. Hoewel we onze huid maar wat graag zien bruinen, zorgt de zon vaak voor huidproblemen. Met name puistjes steken sneller de kop op dan ons lief is.

Zon als wondermiddel of boosdoener?







Voor mensen met acne is de zomer soms een welgekomen seizoen. In eerste instantie zorgt de zon er namelijk voor dat de acne vermindert omdat je huid uitdroogt en de uv-stralen ontstekingswerend werken. Toch doet de zon vaak meer slecht dan goed. Door de warmte produceert de huid meer talg. Dit in combinatie met zweet kan leiden tot verstopte poriën en dus puistjes.

Wat kan je er tegen doen?

Acne is niet altijd volledig te vermijden, maar toch zijn er enkele tips die je op weg kunnen helpen. Kies voor lossere kledij waarin je huid zoveel mogelijk kan ademen. Als je hevig hebt gezweet tijdens het sporten, neem dan na de inspanning zo snel mogelijk een douche. Verder vermijd je ook best het gebruik van make-up. Tot slot mag je je voeding niet uit het oog verliezen. “Je bent wat je eet” geldt ook voor de huid, dus drink genoeg water en probeer je voeding zo gezond mogelijk te houden.