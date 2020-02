Greta Thunberg leed aan anorexia tot dit gebeurde

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg kampte in haar jonge jaren niet alleen met autisme, maar ook met anorexia. Dat schrijft haar familie in een nieuwe biografie, waarvan een voorpublicatie in de Observer staat. De eerstoornis ging over toen Thunberg in aanraking kwam met activisten van Greenpeace.

Thunberg, die nu zeventien jaar is, werd als jong kind gepest op school. Ze ontwikkelde anorexia en at alleen nog kleine hapjes rijst, avocado en gnocchi. „Ze verdween langzaam in een soort duisternis. Ze stopte met pianospelen. Ze lachte niet meer. Ze praatte niet meer. En ze stopte met eten”, vertelt haar moeder, de operazangeres Malena Ernman.

In twee maanden tijd verloor Greta tien kilo. Ze kwam onder behandeling bij psychiaters die bij haar het syndroom van Asperger en een dwangstoornis vaststelden.

Ommekeer

De echte ommekeer in de eetstoornis kwam tijdens Thunbergs eerste schoolstaking voor het klimaat. Op de derde dag kreeg ze gezelschap van een activist van Greenpeace, die haar wat veganistische Thaise noedels aanbood. „Ze nam een hap. En nog een. Greta bleef eten. Niet een paar hapjes maar de hele portie”, aldus haar moeder.