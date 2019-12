Vader Greta Thunberg maakt zich zorgen: “Fake news wakkert haat aan”

Svante Thunberg, de vader van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16), stond niet achter het idee van klimaatspijbelen. Greta leed enkele jaren aan een depressie, maar dankzij haar inzet voor het klimaat blijkt ze “veranderd en erg gelukkig”. Toch maakt vader Svante zich zorgen, zo zegt hij aan BBC.

Het BBC-programma ‘Today’ vloog richting Stockholm om met zowel vader als dochter Thunberg te spreken. Greta is voor één dag gasteindredacteur van het radioprogramma. In het gesprek vertelt Svante over het gevecht van zijn dochter tegen haar depressie.

“De ergste nachtmerrie van een ouder. Ze stopte met praten, ze stopte met school, ze stopte met eten”, vertelt hij. Svante besloot meer tijd te maken voor Greta en haar zus Beata. Ook moeder Malena Emman, een operazangeres, zegde contracten af zodat het gezin bij elkaar kon zijn.

Klimaatverandering

Greta worstelde 3 à 4 jaar met een depressie. In die jaren begon het gezin te praten over de klimaatverandering. Iets waardoor Greta gepassioneerd raakte. Zij vond haar ouders hypocriet of schijnheilig. “Voor welke mensenrechten komen jullie op? We nemen de klimaatzaak niet serieus”, verweet ze hen. Haar ouders besloten zelf veranderingen door te voeren. Moeder Malena nam niet langer het vliegtuig voor optredens, vader Svante werd veganist. Greta kreeg hierdoor de nodige “energie” om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Greta begon met klimaatspijbelen in augustus 2018 en zat elke vrijdag aan het Zweedse parlement. Haar actie kreeg heel wat navolging van tienduizenden scholieren en Greta werd het gezicht van de wereldwijde klimaatbeweging. Time Magazine riep haar onlangs uit tot Persoon van het Jaar.

Vader gaat mee

In haar strijd tegen vervuiling verplaatst de tiener zich met openbaar vervoer en zeilboten. Zo zeilde ze naar New York en Madrid om klimaatbijeenkomsten te kunnen bijwonen. Vader Svante vergezelt haar telkens. Als ze 17 is, laat hij haar daarin vrij.

Al zijn gedane inspanningen zijn louter en alleen voor zijn dochter. “Ik weet dat ze het juiste zijn om te doen… maar ik deed het niet om het klimaat te redden, maar om mijn kind te redden. Ik heb twee dochters en zij zijn het allerbelangrijkste. Ik wil gewoon dat ze gelukkig zijn. (…) Greta is een gewoon kind voor mij. (…) Ze danst rond, lacht veel en heeft plezier.”

Zorgen

Toch maakt Svante zich zorgen. Niet iedereen kan de boodschap van Greta appreciëren, niet iedereen is bereid zijn levensstijl aan te passen. Svante spreekt over “fake news (nepnieuws) dat haat aanwakkert”. Greta kan volgens hem wonderwel met de kritiek om. “Ik weet niet hoe ze het doet, maar ze lacht er grotendeels mee. Ze vindt het hilarisch.” Svante hoopt dat de spanningen rond zijn gezin minderen en vermoedt dat Greta opnieuw naar school zal gaan.