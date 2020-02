Je WhatsAppgroepen zijn niet zo privé als je zou denken

Hoewel WhatsApp veilig beweerd te zijn, is er alweer een nieuw lek opgedoken. Zo zouden wildvreemde mensen tot privégroepen kunnen toetreden zonder daarvoor uitgenodigd te worden.

Het lek werd ontdekt door multimediajournalist Jordan Wildon. Het probleem ligt bij de mogelijkheid om mensen tot een WhatsAppgroep uit te nodigen via een link. Zo kunnen vrienden gemakkelijk toetreden tot een privégroep, maar heel wat van die links zijn zomaar te vinden via Google. Dat betekent dat eender wie kan deelnemen aan het privégesprek of het gesprek kan volgen.

Volgens app-experte Jane Manchun Wong zijn er op dit moment zo’n 470.000 kwetsbare WhatsAppgroepen. Het lek werd volgens haar veroorzaakt door een misconfiguratie bij WhatsApp.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.

The “Invite to Group via Link” feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q

— Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020