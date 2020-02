Opgepast! Nieuw WhatsApp-lek geeft hackers toegang tot al je gegevens

Hoewel WhatsApp enorm veilig belooft te zijn, hebben cyberexperts een nieuw beveiligingslek ontdekt. Ze raden dan ook aan om de populaire berichtendienst zo snel mogelijk te updaten.

WhatsApp maakt gebruik van end-to-end encryptie. Daardoor is het quasi onmogelijk dat je berichten, foto’s, video’s en andere gegevens in verkeerde handen terechtkomen. Toch hebben cyberexperts een veiligheidslek ontdekt dat hackers in staat stelt om foto’s, video’s of andere gegevens in te kijken. Bovendien kunnen ze je account overnemen en berichten in jouw naam versturen.

Klikken op links

Het lek werd ontdekt door cybersecuritybedrijf PerimeterX. De hackers gaan te werk door de WhatsApp-gebruikers te laten klikken op geïnfecteerde links in hun berichten. Vervolgens krijgen de hackers toegang tot je account en kunnen ze berichten in jouw naam versturen of opgeslagen bestanden inkijken. “Een van de meest gebruikte berichtenapps is niet zo veilig als we dachten”, schrijft PerimeterX.

iPhone-gebruikers in gevaar

Het lek zou enkel een gevaar vormen voor iPhone-gebruikers die WhatsApp zowel op hun smartphone als hun computer gebruiken. Zij updaten de app best zo snel mogelijk naar de nieuwste versie. Mensen die WhatsApp enkel op hun iPhone gebruiken, hoeven zich geen zorgen te maken. Ook Android-gebruikers lopen geen gevaar.