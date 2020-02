OEPS. Je verspilt meer eten dan je denkt

Gooi je wel eens restjes weg? Je bent niet de enige, want Nederlandse onderzoekers zijn erachter gekomen dat iedereen per dag maar liefst 527 calorieën in de vuilnisbak gooit, veel meer dan eerst werd aangenomen. “We zouden elk één persoon extra kunnen voeden met het eten dat we dagelijks weggooien,” klinkt het.

De wetenschappers van de universiteit van Wageningen baseerden zich voor hun onderzoek op data van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Gedrag van de consument

De FAO schatte in 2005 dat een derde van het voedsel dat geschikt was voor menselijke consumptie niet gegeten werd. Op basis daarvan berekende de organisatie een corresponderend volume van verspilling in eenheden van calorieën: 24% van de calorieën ging verloren, waarvan 8% werd verspild door de consument. Omgerekend naar calorieën zou het dan ‘maar’ gaan om 214 calorieën per persoon per dag. Maar de FAO had daarbij niet gekeken naar het gedrag van consumenten.

Welvaart

Uit het Nederlandse onderzoek blijkt dat dat we als consument verantwoordelijk zijn voor 19% van de voedselverspilling, in plaats van 8%. Per dag gooien we dus 527 calorieën weg. De wetenschappers ontdekten namelijk dat van zodra consumenten meer dan 7 dollar per dag kunnen uitgeven, ze ook meer eten verspillen. Dus naarmate de welvaart van de consument toeneemt, stijgt de voedselverspilling. “Eten in de vuilnisbak kieperen is hetzelfde als vijf euro verscheuren”, aldus Dr. Monika van den Bos Verma. “Consumenten moeten beseffen dat ze niet per sé hopen voedsel in een keer moeten kopen, maar dat er altijd meer aangekocht kan worden indien nodig.”