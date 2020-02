SOUNDCHECK. Het Amerikaanse soulduo Black Pumas over de blitzstart: “Surreëel om met Billie Eilish te strijden om een Grammy”

De overheerlijke single ‘Colors’ lanceerde Black Pumas richting sterren. Luttele maanden na de release van hun debuutalbum had het Amerikaanse duo al bereikt waar andere bands jaren tot decennia over doen: te gast zijn in de grootste talkshows op aarde (Jimmy Kimmel Live, The Ellen DeGeneres Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), op Noord-Amerikaanse en Europese tournee gaan – met als uitschieter een plaats op de affiche van Coachella – en het voorlopig orgelpunt: een Grammy-nominatie. Deze week zakken zanger Eric Burton en gitarist/producer Adrian Quesada een tweede keer af naar België.

Dag Eric. Op Valentijnsdag zal Black Pumas optreden in Trix in Antwerpen. Vorig jaar stonden jullie al in de Ancienne Belgique. Wat vind je van het Belgisch publiek?

Eric Burton (foto rechts): «Oh ik hou van het Belgisch publiek! Er heerst een warme sfeer en de mensen omarmen de soulmuziek echt. Het voelt alsof we iets brengen wat ze doorgaans niet krijgen en dat ten volle appreciëren. Het is heel aangenaam om voor een publiek te spelen dat oprecht van de muziek geniet.» «Ik apprecieerde vooral hoe medewerkers van de AB me dingen bijleerden over de Belgische cultuur en de taal. Ik had vooraf enkele Nederlandse woordjes ingestudeerd, zodat ik het publiek wat kon aansporen om te dansen. Ik hou ervan om me onder te dompelen in de lokale cultuur. Zo verklein je meteen ook de kloof met het publiek.»

Deze zomer keren jullie terug naar ons land, want Black Pumas staat op de affiche van Rock Werchter. Kijk je uit naar dat optreden?

«Absoluut. Ik had gisteren een gesprek met één van onze boekingsagenten en hij was zó in de wolken over onze passage op dat festival. Als ik het goed heb is het één van de grotere festivals in Europa.»

Jullie succes is dan ook niet min: Black Pumas was op de Grammy’s dit jaar genomineerd in de categorie ‘beste nieuwe artiest’, en dat amper een half jaar na het debuutalbum.

«Als muzikant droom je dag in dag uit van zulke prijzen. Adrian en ik hadden nooit verwacht op een dag deel uit te maken van de Grammy’s. Het was zo surreëel om met Billie Eilish te strijden om die prijs. De andere deelnemers hebben ook al zoveel bereikt. Het is een absolute eer om tot dat rijtje te behoren.»

Hoe onfortuinlijk was het dat gedoodverfde favoriet Billie Eilish jullie concurrent was voor de prijs?

«Het feit dat we als piepjonge band genomineerd waren deed ons dromen van de Grammy. Achteraf gezien hadden we gewoon lol door aanwezig te zijn op de ceremonie en al die grote artiesten te zien optreden. Het voelde meer als een klasreünie dan als een competitie.»

Als beginnende band kan ik me voorstellen dat de zenuwen soms door je lijf gieren tijdens optredens op steeds grotere podia en in veelbekeken talkshows als The Ellen DeGeneres Show. Hoe zit het met de plankenkoorts?

«We hebben ons eerste concert in februari 2018 gespeeld in een bar in Austin, en toen waren we doodzenuwachtig. Maar de appreciatie voor het debuutalbum heeft ons vertrouwen en gemoedsrust gegeven.»

Nu je je thuisstad Austin vermeldt: Black Pumas is de eerste band die de concerthal Stubbs in Austin vier keer op rij uitverkoopt. De burgemeester van Austin zal 7 mei uitroepen tot ‘Black Pumas Day’, als ode aan de levendige muziekscene in de stad.

«Echt? Dat wist ik zelfs niet! (lacht) Geweldig! Weet je, we hadden het de afgelopen tijd zo druk… Het is moeilijk om al het nieuws over de band bij te houden.» «Austin is heel hongerig naar nieuwe muziek en verse artiesten. Ik ben dus niet verbaasd dat we Stubbs uitverkopen, maar ik ben wel heel dankbaar dat het vier keer op rij gebeurt.»

Hoe gaan jullie om met het succes en de roem?

«We zijn zo gelukkig met de erkenning die we krijgen, van de burgemeester van Austin tot de mooie Belgische mensen. Ik had nooit durven dromen dat ik in België zou mogen optreden.»

‘Colors’ is één van de grootste hits van Black Pumas. Gaat de song in een diepere betekenis over ras en tolerantie?

(denkt na) «Toen ik die song tien jaar geleden schreef dacht ik niet meteen aan die thema’s. Het is mooi om zien hoe ‘Colors’ nog steeds relevant is in de tijd waarin we nu leven. De song verenigt mensen en gaat in eerste instantie over samenzijn. Die thema’s zijn universeel, mensen voelen zich ermee verbonden. Overal waar we optreden zingen ze het refrein mee, ook al begrijpen ze de tekst niet.»

Bedankt voor dit gesprek, en tot in Antwerpen!

Quentin Soenens

Morgen treedt Black Pumas op in Trix in Antwerpen. Dat concert is reeds uitverkocht.