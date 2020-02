Dodelijkste dag sinds uitbraak coronavirus: 242 doden erbij op één dag

Het nieuwe coronavirus heeft gisteren in de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, in een dag tijd aan 242 mensen het leven gekost. Dat heeft het provinciebestuur gemeld. Dat komt vooral doordat de overheid een nieuwe definitie van “besmetting” hanteert.

Volgens het bestuur zijn 14.840 nieuwe gevallen bekend van het virus, dat nu officieel Covid-19 heet, en zijn 48.206 mensen in de provincie intussen besmet. Die grote toename is onder meer te wijten aan een nieuwe, bredere definitie van de infectiegevallen, luidde het. Sinds het nieuwe coronavirus in Hubei uitbrak, zijn er in de provincie volgens de autoriteiten 1.310 mensen aan gestorven.

Onduidelijkheid troef

Dat is een sterke stijging in vergelijking met de vorige dagen. Voor alle duidelijkheid, het gaat enkel om cijfers voor de provincie Hubei, niet om nationale cijfers voor heel China. Die zijn nog altijd niet bekendgemaakt. De laatste stand van zaken gisteren had het over 59.881 bevestigde besmettingen en 1.368 overlijdens.

Nieuwe definitie

13.332 van de 14.840 nieuwe besmettingen in Hubei zijn op basis van de nieuwe, bredere definitie vastgesteld. Daarbij niet alleen mensen die gisteren symptomen vertoonden, maar ook mensen die ergens in de afgelopen weken last kregen van een combinatie van hevige koorts, spierpijn en moeilijk ademhalen.

Waarom de Chinese overheid nu met een nieuwe definitie van besmetting komt, is niet helemaal duidelijk. Het betekent wel dat mensen nu al veel vroeger in een ziekenhuis terechtkunnen voor behandeling. Tot nu toe had je daar een door een bloedtest bevestigde diagnose voor nodig. Als dokters patiënten in een vroegere fase kunnen behandelen, verkleint de kans dat zieke mensen anderen kunnen besmetten.