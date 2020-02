Criticus sloopt per ongeluk duur kunstwerk: “Alsof het werk voelde wat ik ervan dacht”

Op een Mexicaanse tentoonstelling stond een kunstwerk van Gabriel Rico, maar de installatie heeft de expo niet overleefd. Het kunstwerk, waar een prijskaartje van zo’n 18.000 dollar aan hing, stortte door het toedoen van een kunstcriticus in elkaar.

De vrouw in kwestie, Avelina Lésper, zegt dat het om een ongeluk gaat. Ze wilde een leeg blikje naast de installatie zetten, om minachting voor het werk te uiten. Toen viel het prompt in stukken uiteen.

Steen, voetbal en veertjes

Het werk bestond uit een glasplaat, met daarin een steen, voetbal, veertjes en andere voorwerpen. Volgens The Guardian zou de kunstenaar zo het contrast tussen door mensen gemaakte voorwerpen en natuurlijk objecten willen aantonen.

“Het was alsof het kunstwerk mijn commentaar hoorde en voelde wat ik ervan dacht”, zei Lésper in een videostatement voor een Mexicaanse mediagroep. “Het werk spatte in stukjes uiteen en viel op de grond.”

De bewuste galerij is – of het kunstwerk nu luisterde naar kritiek of niet – niet blij met Lésper: “Ze kwam te dicht bij het werk toen ze het blikje neerzette en de foto wilde maken. Dat heeft er zonder twijfel voor heeft gezorgd dat het kunstwerk uiteen spatte. Een enorm gebrek aan professionaliteit en respect.”