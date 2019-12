BIZAR. Kunstenaar eet kunstwerk van 150.000 dollar: een aan de muur geplakte banaan

Op een kunstbeurs in Miami is een met ducttape aan de muur geplakte banaan onder de hamer gegaan voor – naar verluidt – 150.000 dollar. Nog bizarder: een andere kunstenaar besloot nadien om het kunstwerk te verorberen.

De artistieke banaan, een werk getiteld ‘Comedian’, van Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan baarde op de Art Basel in Miami veel opzien. Collega David Datuna vond dat het welletjes was en trok met een eigenzinnige actie de aandacht naar zich toe: hij haalde de banaan van de muur en zette er zijn tanden in. De kunstenaar gaf aan dat het zelf om een performance ging, en gaf die de naam ‘Hungry Artist’.

Derde editie

De gesneuvelde banaan was al de derde editie van het werk. De twee vorige werden verkocht voor 120.000 dollar, deze zou gespecialiseerde website Artnet geveild zijn voor 150.000 dollar. Bedenker Cattelan zou een jaar aan de creatie gewerkt hebben. Hij maakte verschillende ontwerpen: eerst in hars, dan in brons, om het uiteindelijk toch te houden bij de oorspronkelijk een echte banaan. De banaan die in Miami hing werd gekocht in een lokale groente- en fruitwinkel.

Geen gevolgen

In een interview met de Miami Herald verklaarde de inmiddels goedgevulde David Datuna dat zijn actie absoluut niet moet worden gezien als een aanval op de Italiaanse kunstenaar. “Ik hou van Maurizio Cattelan. De ene artiest eet de andere artiest, dat is toch mooi!” De vernielzuchtige performance heeft ook geen gevolgen voor de kopers van het werk. Het gaat volgens de woordvoerder van de Franse galerij Perrotin, die het werk tentoonstelt, immers om het idee, niet om de banaan zelf. De kopers kochten enkel het concept achter het kunstwerk en krijgen een certificaat van echtheid. Op de kunstbeurs in Miami is intussen dan ook een verse banaan tegen de muur geplakt.