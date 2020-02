‘Belgische’ satelliet succesvol gelanceerd om magnetische polen van de zon te onderzoeken

Deze morgen, om ongeveer 5 uur onze tijd, is op de ruimtebasis Cape Canaveral in Florida de satelliet Solar Orbiter gelanceerd. De satelliet is op weg naar de zon om nieuwe informatie over de ster te verzamelen. De sonde zou ook beelden maken van de magnetische polen van de zon. Aan boord bevindt zich een instrument ontwikkeld door de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Iets na 5 uur deze ochtend is de ruimtesonde Solar Orbiter gelanceerd richting de zon. Het is een gezamenlijk project van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Amerikaanse NASA. De satelliet zal tot op ongeveer 42 miljoen kilometer van de zon komen. De Aarde bevindt zich op 150 miljoen kilometer van de zon. De Solar Orbiter gaat dus dicht bij de zon passeren. Een hitteschild moet de instrumenten beschermen tegen de extreme hitte en straling. Het toestel zal beelden nemen van de magnetische polen van de zon, wat nog nooit eerder gebeurd is.

“De zon is alles voor ons. Al onze energie, behalve de kernenergie, komt van daar. De zon stoot ook zonnewinden uit en dat houdt risico’s in voor de aarde. Een zware zonnestorm kan onze satellieten en zelfs ons internet platleggen. Daarvan moeten we dus goed weten hoe dat precies werkt. En de zon beïnvloedt ook ons klimaat”, vertelt wetenschapskenner Lieve Scheire aan de VRT.