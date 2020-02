Vrouw (20) stuurt naaktfoto’s naar 13-jarige jongen: “Niets tegen je mama zeggen”

Een Australisch Instagrammodel heeft toegegeven dat ze meerdere naaktfoto’s verstuurd heeft naar een jongen waarvan ze wist dat hij maar 13 jaar was. De zaak wordt onderzocht door de politie.

Bethany Edgecombe stuurde onlangs vier naaktfoto’s van zichzelf naar een 13-jarige jongen. Ze vroeg hem daarna “wat de foto’s met hem deden” en “of hij een foto van zijn penis wilde doorsturen”. Daarop stuurde de jongen een foto van een haan naar haar. De 20-jarige burlesque danseres uit New South Wales liet hem ook weten dat hij “nog even maagd moest blijven, want dat ze binnen enkele weken langs hem zou passeren”. Hij mocht er tevens niets over zeggen tegen zijn moeder.

“Onschuldige chatberichten”

Toen Edgecombe door een journalist op straat geconfronteerd werd met de feiten, lachte ze de aantijgingen aanvankelijk weg. Even later gaf ze de feiten toe, maar zag ze er geen graten in omdat ze hem nooit in het echt gezien had. “Ik ben nooit bij hem geweest. Het waren slechts onschuldige chatberichten”, vertelde ze aan A Current Affair. Vervolgens vroeg de journalist of ze iets te zeggen had aan de ouders. Daarop trok ze haar topje omhoog en toonde ze haar blote borsten.

Te opdringerig

De 13-jarige jongen verklaarde dat hij het gesprek aanvankelijk wel leuk vond, maar dat ze op den duur te opdringerig werd. “Na een tijdje begon ze zich vreemd te gedragen. Ze werd opdringerig en kwam geobsedeerd over. Ze zei dat ze mij wilde ontmaagden, maar ik vond het niet meer leuk. Ik date niet met 20-jarige vrouwen”, klonk het.

Boze moeder

De moeder van de jongen noemde de vrouw “ziek in haar hoofd”. “Ze wist dat hij 13 jaar was en toch bleef ze aandringen. Wat voor een ziek persoon ben je dan? Hoe durft ze mijn kind op haar perverse manier proberen te manipuleren voor haar eigen voldoening”, sneerde ze.

De politie van Queensland onderzoekt de zaak.