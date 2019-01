Lerares opgepakt omdat ze naaktfoto’s stuurde naar leerling

Een Amerikaanse lerares wordt ervan beschuldigd naaktfoto’s te hebben verstuurd naar een van haar studenten. Ze werd intussen gearresteerd door de politie.

De 22-jarige Kelsie Schmidt zou via Snapchat drie of vier naaktfoto’s verstuurd hebben naar een 17-jarige leerling. Op een van die foto’s was de leerkracht wiskunde uit Beulah in North Dakota naakt te zien vanaf haar middel. Op een andere foto toonde ze haar naakte benen en schreef ze “verzamel in groep en speel verstoppertje” erbij.







De beschuldigingen kwamen er na meldingen dat een leerkracht naaktfoto’s zou hebben verstuurd via Snapchat. De 17-jarige leerling vertelde een onderzoeker dat “hij de lerares wiskunde in de problemen zou kunnen brengen door foto’s die ze naar hem had verstuurd”.

Zware beschuldigingen

Schmidt, die haar eerste jaar lesgaf aan de Beulah Public School, werd opgepakt op 23 januari en zou de beschuldigingen toegegeven hebben. Haar advocaat Tom Dickson neemt de zaak heel serieus. “Dit is een ongelukkige situatie voor iedereen, maar het zijn zeer zware beschuldigingen en we behandelen de zaak heel serieus”, zo vertelde hij Dickinson Press.