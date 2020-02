Deze negen Android-apps kan je maar beter zo snel mogelijk verwijderen

Een aantal apps die tot voor kort verkrijgbaar waren in de Google Play Store zijn gevaarlijk voor je Android-telefoon én je portemonnee. Er wordt aangeraden om ze zo snel mogelijk te verwijderen.

Cybersecuritybedrijf Trend Micro heeft negen Android-apps ontdekt die malware bevatten waarmee gegevens verzameld kunnen worden of cybercriminelen in je smartphone of computer kunnen geraken.

Onmiddellijk verwijderen

De apps werden in het totaal 470.000 keer gedownload en zijn intussen niet meer beschikbaar in de Google Play Store, maar Android-gebruikers die de apps eerder gedownload hebben, kunnen ze maar best onmiddellijk verwijderen. Het gaat om de volgende apps:

1. Shoot Clean

2. Shoot Clean Lite

3. Super Clean

4. Speed Clean

5. Rocket Cleaner

6. Rocket Cleaner Lite

7. Quick Games

8. H5 Gamebox

9. LinkWorldVPN

Nagemaakte apps

Het bedrijf benadrukt dat je bij het downloaden van apps in de Google Play Store extra voorzichtig moet zijn. Niet alle apps worden daar immers gecontroleerd zoals dat bij Apple wél het geval is. Kijk bijvoorbeeld goed na van welk bedrijf een bepaalde app komt. Sommige apps zijn zo goed nagemaakt door cybercriminelen dat je makkelijk in hun val kunt trappen.