Android-gebruikers gewaarschuwd voor virus dat “onmogelijk” te verwijderen is

Cybersecuritybedrijf Dr.Web heeft een nieuw virus ontdekt op Android-toestellen dat bijna niet te verwijderen is. De enige oplossing is een volledige reset van je smartphone.

Het gaat om het Trojaans paard ‘Android.Xiny.5261’ dat smartphones binnendringt via bepaalde apps uit de Google Play Store. Vervolgens downloadt de malware automatisch en zonder medeweten van de gebruiker ongewenste apps.

Android-versie 5.1 of lager

Het virus komt enkel voor bij Android-toestellen met besturingssysteem 5.1 of lager. Maar liefst 26,1% van die toestellen zouden geïnfecteerd zijn met het virus. Doordat het virus diep tot in het systeem doordringt, is het erg moeilijk om het te verwijderen.

Smartphone resetten

Specialisten raden aan om je smartphone volledig te resetten. “Als je smartphone geïnfecteerd is door dit virus, raden we aan om je toestel volledig te resetten. Zorg ervoor dat je een back-up maakt van al je gegevens, want die zullen bij een reset allemaal verwijderd worden”, klinkt het.