Plastic verpakkingen krijgen houdbaarheidsdatum in Londen

Meestal zegt de houdbaarheidsdatum op een verpakking iets over de inhoud ervan, maar in Londen kwamen twee reclamemakers met een ander idee op de proppen. Zij plakken voortaan stickers op plastic verpakkingen met de boodschap ‘ten minste houdbaar tot 2499’.

Met de actie willen Gagandeep Jhuti en Joe Foale-Groves consumenten bewustmaken van hoe lang het duurt vooraleer plastic wordt afgebroken. De Britse supermarkten beloofden in 2017 namelijk om minder plastic te gaan gebruiken uit milieu-overwegingen, maar in plaats daarvan steeg dat aantal juist in 2018.

Microplastics

Even voor de duidelijkheid: het gaat hier dus niet om een initiatief van de supermarkten zelf, maar om een vorm van wildplakken. De reclamemakers stellen de stickers online beschikbaar zodat milieubewuste consumenten die kunnen afprinten en in hun lokale supermarkt plastic verpakkingen onder handen kunnen nemen. De tekst, ‘ten minste houdbaar tot 2499’, zegt iets over hoe lang het duurt om plastic in de natuur af te breken. Gemiddeld duurt dat 500 tot 1000 jaar, al blijven er ook dan nog microplastics aanwezig in het water, de aarde en noem maar op. Gagandeep Jhuti en Joe Foale-Groves willen met de actie aandacht vragen voor het probleem en hopen dat supermarkten sneller zullen overstappen op verpakkingen van glas of papier, die veel milieuvriendelijker zijn.