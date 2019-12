Dit plastic is gemaakt van vissenhuiden

We produceren en verbruiken met z’n allen te veel plastic, zoveel is zeker. Een groot deel daarvan kan niet gerecycleerd worden en belandt zo in de natuur. Nochtans is het, met de technologische middelen die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben, niet onmogelijk om alternatieven te bedenken.

Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde de Britse Lucy Hughes, studente Product Design aan de universiteit van Essex, een plasticvervanger gemaakt van vissenhuiden. Niet alleen zorgt dat ervoor dat er minder onafbreekbaar plastic in de natuur belandt, maar bovendien wordt er zo een anders ongebruikt afvalproduct ingezet.

Eetbaar

Lucy Hughes ontving voor haar uitvinding genaamd MarinaTex de James Dyson Award en won zo 38.000 euro om haar project verder te ontwikkelen. Door vissenhuid te mengen met moleculen van schaaldieren en agar van rode algen slaagde ze erin om een stof te bekomen die sterker is dan polyethyleen. Het ‘plastic’ is niet alleen eetbaar, maar vergaat bovendien in vier à zes weken op de composthoop. In de visindustrie wordt jaarlijks 50 miljoen ton afval geproduceerd, onder andere doordat er niets wordt gedaan met de vissenhuiden. Lucy’s uitvinding biedt zo dus niet alleen een alternatief voor plastic, maar maakt ook gebruik van afval waar anders toch niets mee wordt gedaan.