Op deze leeftijd worden dagelijkse activiteiten moeilijker

Ouder worden heeft heel wat voordelen. Je wordt zelfverzekerder, kan stilaan uitkijken naar je pensioen en geniet meer van de kleine dingen in het leven. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ook je lichaam veroudert en dat heeft nu eenmaal gevolgen in het dagelijks leven.

We wisten het al langer, maar regelmatig sporten of simpelweg bewegen is essentieel voor een gezonde levensstijl. Ook op latere leeftijd werpt lichaamsbeweging z’n vruchten af. Sport je helemaal niet, dan krijg je het namelijk al snel moeilijk met dagelijkse acitiviteiten…

Zestig

Een studie van Total Fitness bij 1.000 Britten wijst uit dat de leeftijd van zestig jaar voor velen een kantelpunt vormt. Maar liefst een op de vier zestigers die nooit of weinig sporten, krijgt moeite met dagelijkse bezigheden zoals de trap nemen of wandelen. Bij zij die regelmatig bewegen, daalt dat percentage naar 14% en bij zij die meer dan drie keer per week sporten, zakt dat tot 7%. De effecten van lichaamsbeweging zijn dus overduidelijk. Steven Virtue, Fitness Content & Programming Manager bij Total Fitness, raadt ouderen aan om te zwemmen. Die sport belast je gewrichten minimaal, maar is wel een goede manier om te bewegen. Ook een ommetje in het park of een halfuurtje yoga zijn volgens hem ideaal om op oudere leeftijd nog fit te blijven.