Sporten houdt ook je stem jong

We weten allemaal dat als je je lichaam in vorm wil houden, sporten heel belangrijk is. Je traint je spieren, gewrichten, hart… Je gaat om het zo te zeggen de natuurlijke aftakeling wat tegen. Er zijn ook verouderingsprocessen die je niet met het blote oog kan waarnemen, maar die daarom niet minder ingrijpend zijn. Een daarvan is je stem.

Doorheen je leven verandert je stem regelmatig. Je stem voor en na de puberteit is niet met elkaar te vergelijken, maar ook op latere leeftijd vindt er verandering plaats. Bij vrouwen wordt de stem dieper wanneer het oestrogeengehalte afneemt (de menopauze), bij mannen verhoogt ze juist omdat het testosterongehalte daalt (de andropauze).

Zang

Aan die veranderende hormonen kan je helaas weinig doen. Het proces maakt nu eenmaal deel uit van de menselijke ontwikkeling en daar zal je je bij neer moeten leggen. Maar uit onderzoek blijkt dat onze stem vanaf de leeftijd van 70 jaar verslechterd omdat we een minder sociaal leven hebben dan voordien – en dus minder praten, waardoor de stem in onbruik geraakt. Dat proces kan je volgens stemdokter Elizabeth Fresnel tegengaan door te sporten. Dat staat althans te lezen in een artikel van haar hand in Science & Vie. Mensen op leeftijd die in goede gezondheid verkeren en regelmatig sporten, hebben een opvallend betere stem. Ook zingen wordt aangeraden. Je traint daarmee namelijk niet alleen je stembanden, maar ook je gelaatsspieren en je houding hebben baat bij zangtraining. Je weet dus wat je te doen staat als je ook op latere leeftijd nog een engelenstem wil hebben.