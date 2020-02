Experts waarschuwen: “Seks op de zetel is gevaarlijk”

Zo af en toe een spontane vrijpartij op de zetel mag misschien heel spannend klinken, volgens IT-experts sla je de volgende keer toch maar beter over. Er kunnen immers hackers meekijken via de webcam van je Smart tv.

Smart tv’s zijn heel handig, maar kunnen ook tegen jou gebruikt worden. Zo kunnen cybercriminelen gemakkelijk inbreken in je woonkamer via de webcam.

Alsof het al niet erg genoeg is dat die hackers meegenieten van je stoeipartij, delen ze de beelden vaak ook nog eens op pornosites.

Revenge Porn Helpline

Het is niet de bedoeling dat je paranoia wordt, maar volgens Laura Higgins, oprichter van Revenge Porn Helpline, zijn al vele nietsvermoedende koppels het slachtoffer geworden. “De desbetreffende koppels hadden geen idee dat ze gefilmd werden tijdens de daad en dus ook niet dat zulke video’s van hen worden verspreid”, aldus Higgins aan The Daily Mail. “er was ook geen sprake van chantage of wraak. De vrijende stellen werden willekeurig gekozen.”

Het kan dus echt iedereen overkomen…