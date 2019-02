1 op de 10 geeft seks cadeau met valentijn

Maar liefst 19% van de Nederlanders zijn van mening dat als je echt van je partner houdt, je hem of haar geen goedkope cadeaus geeft. Dit blijkt uit een onderzoek van Acties.nl. De website bevroeg 1.108 Nederlanders met een relatie. Van de deelnemers heeft een zesde met zijn partner afgesproken hoeveel het geschenk mag kosten.

Opvallend genoeg zijn mannen de grootste voorstanders van een duur cadeau. Voor 22% van hen is een goedkoop geschenkje tijdens Valentijnsdag, verjaardagen en jubilea, uit den boze. Onder vrouwen bedraagt dit percentage slechts 16%. “Blijkbaar vinden mannen het belangrijker dat ze hun partner iets kostbaars cadeau doen”, zegt Vince Franke van Acties.nl. “Ik probeer mijn vriendin altijd iets te geven waar ze om heeft gevraagd – of echt iets aan heeft. Zolang het niet uit de hand loopt, is het bijbehorende prijskaartje van ondergeschikt belang.”







Seks als cadeau

Uit het onderzoek blijkt verder dat 14% van de ondervraagden zijn partner weleens met seks heeft bedankt voor een gekregen cadeautje. Jongeren tot dertig jaar zijn met 27% het meest geneigd om hun wederhelft een ‘intieme wederdienst’ te verlenen. Ook zegt één op de tien ondervraagden zijn of haar (toenmalige) partner weleens seks cadeau te hebben gedaan voor Valentijnsdag. Wederom scoren jongeren (17%) het hoogst, maar ook dertigers (17%) weten van wanten. Franke: “Het lijkt erop dat voornamelijk jongeren het gevoel hebben iets terug te moeten doen wanneer ze van hun partner een mooi cadeau krijgen. Dat kan natuurlijk ook op andere manieren dan alleen met seks. Met een lekker dinertje of een leuke dagactiviteit kun je ook je waardering laten blijken.”

Stomme cadeaus

Wanneer het gaat om cadeautjes voor de eigen partner, gaat het helaas ook weleens mis. Op de vraag wat het stomste cadeau was dat ze ooit van hun wederhelft hebben gekregen, antwoordden de ondervraagden onder andere: een goocheldoos, condooms, een opgezette vlinder, gootsteenontstopper, sokken, boekenbon, boodschappen en een seksspeeltje. Franke: “Wanneer ik een kleinigheidje voor mijn vriendin koop, probeer ik het in mijn hoofd altijd om te draaien: zou ík blij zijn met dit cadeau? Voor sommige partners van onze respondenten had het geen kwaad gekund om dit ook te doen.”