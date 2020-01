VIDEO. Man zonder armen wordt professioneel autocoureur

Een Poolse man die zonder armen door het leven moet, heeft zichzelf geleerd om enkel met zijn benen mee te doen aan autosport. Hij is daarmee de eerste ‘armloze’ man ooit die professioneel autocoureur is.

Er zijn mensen die zelfs aan tien ledematen nog niet genoeg zouden hebben om een auto veilig te besturen. Bartosz Ostałowski uit Polen slaagt er daarentegen met slechts twee ledematen – zijn armen – in om een auto te doen driften. Driften is een autorijtechniek die we vooral kennen uit spectaculaire actiefilms. Bij driften stuurt de bestuurder de auto in een vloeiende zijdelingse beweging dwars door een bocht. Ostalowski neemt – in een aangepaste wagen, maar met dezelfde regels – deel aan driftkampioenschappen. Hij is de eerste man ter wereld zonder armen die beschikt over een racelicentie.

Besturing

De Pool, die zijn armen verloor tijdens een motorcrossongeluk, bedient zijn aangepaste racewagen op de volgende manier: hij schakelt met zijn rechterschouder, bedient de pedalen en de handrem met zijn rechtervoet en stuurt met zijn linkervoet.